Fanpage.it - Prove Invalsi, Italia spaccata a metà: al Sud il 50% fatica in italiano e matematica, le province peggiori

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dall'analisi macro regionale e provincia per provincia delle2023/2024, ne emerge un Paese spaccato. I numeri nelleconfermano ritardi in Meridione, ma dal Covid alcune città come Trento e Asti peggiorano.