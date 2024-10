Probabili formazioni Italia-Israele | Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledi, match valido per la quarta giornata della/25. Archiviata la sfida con il Belgio, per gli azzurri è tempo di pensare all’ultima sfida di questa finestra per le nazionali: in caso di vittoria la formazionena metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, che si terrà a metà marzo. Come fatto nella sfida d’andata disputata a Budapest, allo stadio Friuli di Udine il CT Luciano Spalletti potrebbe optare per qualche cambio, lasciando un po’ di riposo a chi ha giocato contro i Diavoli Rossi. Possibile l’inserimento a partita in corso di uno dei nuovi volti convocati dal CT, ovvero il difensore rossonero Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini. Di seguito le possibili scelte dei due commissari tecnici, Spalletti e Ben Simon.