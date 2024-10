Probabili formazioni Cagliari-Torino: ottava giornata Serie A 2024/2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Cagliari-Torino, match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Domenica 20 ottobre alle ore 18, con diretta sia su Dazn che su Sky, alla Unipol Domus c’è una partita molto interessante tra i sardi, in netta ripresa dopo un avvio negativo, e i granata che invece hanno un po’ rallentato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Davide Nicola e Paolo Vanoli. Cagliari – Wieteska unico indisponibile di Nicola, che prima della sosta con quei quattro punti ha ritrovato serenità. Davanti c’è Piccoli a guidare il reparto offensivo. Torino – La grave assenza di Zapata e Sanabria a sostituirlo, per il resto out anche Maripan per squalifica e sarà schierato Vojvoda come braccetto di destra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ledi, match dell’di. Domenica 20 ottobre alle ore 18, con diretta sia su Dazn che su Sky, alla Unipol Domus c’è una partita molto interessante tra i sardi, in netta ripresa dopo un avvio negativo, e i granata che invece hanno un po’ rallentato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Davide Nicola e Paolo Vanoli.– Wieteska unico indisponibile di Nicola, che prima della sosta con quei quattro punti ha ritrovato serenità. Davanti c’è Piccoli a guidare il reparto offensivo.– La grave assenza di Zapata e Sanabria a sostituirlo, per il resto out anche Maripan per squalifica e sarà schierato Vojvoda come braccetto di destra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Probabili formazioni Juventus-Lazio : ottava giornata Serie A 2024/25 - Le probabili formazioni di Juventus-Lazio Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, McKennie; Cambiaso, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Fuori per squalifica Conceicao. Un big match tutto da seguire tra due nuovi allenatori: Thiago Motta ha 13 punti, proprio come Marco Baroni che punta a confermare quanto fatto di buono in questo avvio di stagione. (Sportface.it)

Genoa vs Bologna : le probabili formazioni - Adesso la squadra di Gilardino è in piena zona retrocessione con soli 5 punti, in virtù di una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA(3-5-2): Gollini, De Winter, Vogliacco, Vasquez, Zanoli, Frendrup, Bohinen, Thorsby, Martin, Melegoni, Pinamonti. La squadra di mister Italiano si presenta a Genova con cinque pareggi, una vittoria e una sconfitta. (Sport.periodicodaily.com)

Italia-Israele si gioca in un clima di tensione : orario - dove vederla in tv e probabili formazioni - Per chi preferisce una telecronaca in inglese, è disponibile su UEFA TV? Le probabili formazioni Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori;. . . La partita tra Italia e Israele per la Nations League si terrà oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. (Gazzettadelsud.it)