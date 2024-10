Sbircialanotizia.it - Pro Vita & Famiglia, Ruiu: “Importante ascoltare testimonianza Luka Hein”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Èchevenga ascoltata in Italia, in quanto chiede che gli adulti prendano in mano la situazione, studiando ciò che dice la scienza e rifiutando questa ideologia gender che mina i ragazzi”. A dirlo Maria Rachele, portavoce di ProOnlus, a margine di una delle tappe del tour