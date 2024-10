Leccotoday.it - Presentazione del libro "Dieta mediterranea"

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre alle ore 18, a Lecco, in libreria Luigi Cattaneo (via Roma, 52), la dott.ssa Vincenza Gianfredi presenterà il suo, viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi, alla scoperta del segreto della longevità", edito per Gribaudo (gruppo Feltrinelli