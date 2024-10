Lanazione.it - Premio speciale per la lericina Serena Falcone Canci, la più giovane dottoressa italiana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lerici, 14 ottobre 2024 - Premiati in sala del consiglio i cinque alunni che hanno superato l’esame di livello A2 di Cambridge English con il massimo dei voti e che quindi, grazie a questa borsa di studio del valore di 986 euro offerta dall’amministrazione comunale, potranno accedere gratuitamente ai corsi di International House che avranno come obbiettivo quello di raggiungere il livello B1. Il Comune di Lerici promuove lo studio dell’inglese nelle proprie classi ritenendolo determinate per il futuro delle nostre generazioni. Unanche perdoc, che a soli 17 anni già frequentava la facoltà di Medicina e che si è laureata quest’anno, come più. “Ho fatto la primina e poi mi sono diplomata in Canada dove il liceo dura quattro anni.