Lanazione.it - Precipita dalla scala in giardino: 62enne in gravissime condizioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tresana (Massa Carrara), 14 ottobre 2024 – Stava facendo alcuni lavori a casa, quando all’improvviso è caduto, facendo un volo di due metri. Paura domenica pomeriggio a Barbarasco, grande frazione del comune di Tresana, dove un uomo ha avuto un incidente domestico piuttosto grave. La chiamata ai soccorsi è arrivata nel primo pomeriggio, intorno alle 14,famiglia dell’uomo che era fuori casa a svolgere alcuni piccoli lavori, come era solito fare. L’uomo, di 62 anni, era sopra una lungache gli serviva per svolgere alcuni lavori e all’improvviso è caduto. Forse per distrazione, forse è scivolato o magari ha perso l’equilibro, ma purtroppo non è riuscito a tenersi ben saldo ed è finito a terra.