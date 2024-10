Quicomo.it - Precipita dal sentiero per oltre 10 metri, recuperato dall'elisoccorso: è grave

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)incidente ieri domenica 13 ottobre nella strada che porta sotto il Bisbino che da Moltrasio va verso Rovenna, conosciuto anche come sentee di sort. Erano circa le 17.13 quando sono scattati i soccorsi in codice rosso. A chiamarli gli amici dell'escursionista, un 63enne che èto per