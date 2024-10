Prato, esonerato Ridolfi. Via anche il vice Cesaretti. E domenica c’è il derby con la Pistoiese (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 - In casa Prato si cambia. Dopo il 4-0 incassato a Piacenza, la società laniera ha deciso di esonerare Maurizio Ridolfi e il vice Christian Cesaretti. "La società A.C. Prato rende noto che, in data odierna, sono stati sollevati dai loro rispettivi incarichi l’allenatore Maurizio Ridolfi e il suo vice Christian Cesaretti. La Società ringrazia i due tecnici per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune lavorative e personali", si legge nel comunicato diffuso dal club presieduto da Stefano Commini. Il tecnico ex Tuttocuoio paga il pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. Lanazione.it - Prato, esonerato Ridolfi. Via anche il vice Cesaretti. E domenica c’è il derby con la Pistoiese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - In casasi cambia. Dopo il 4-0 incassato a Piacenza, la società laniera ha deciso di esonerare Maurizioe ilChristian. "La società A.C.rende noto che, in data odierna, sono stati sollevati dai loro rispettivi incarichi l’allenatore Maurizioe il suoChristian. La Società ringrazia i due tecnici per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune lavorative e personali", si legge nel comunicato diffuso dal club presieduto da Stefano Commini. Il tecnico ex Tuttocuoio paga il pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia.

