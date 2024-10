Ilgiorno.it - Powervolley crolla ancora. Trento è una corazzata

(Di lunedì 14 ottobre 2024) VOLLEY SUPERLEGA All’Allianz Cloud, traMilano e Itas Trentino va in scena una partita al cardiopalma più che combattuta visto che ci vogliono oltre due ore di gioco per sancire la vittoria degli ospiti. Solo il primo set dura 38 minuti: Milano conduce per tutto il parziale e poi si fa rimontare sul più bello, ai vantaggi. Servono pure nel secondo i vantaggi per decretare il vantaggio per 2 a 0 dell’Itas. La squadra di Piazza, che pesca al momento giusto dalla panchina pure il jolly Barotto, autore di 2 punti fondamentali, rialza la china approfitta di una ricezione non perfetta della squadra di Soli e accorcia le distanze. Il quarto è il set meno combattuto: lo vinceche porta a casa i tre punti. Il calendario resta impegnativo: domenica è derby contro Vero Volley. Giuliana Lorenzo