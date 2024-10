Porto Vecchio: delibera approvata senza opposizione in aula (Di lunedì 14 ottobre 2024) TRIESTE - approvata la delibera sulla proposta di project financing per la riqualificazione del Porto Vecchio avanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa, ma in aula c'è solo la maggioranza. Tutti i consiglieri di opposizione escono infatti dall'aula per protesta dopo l'ennesima Triesteprima.it - Porto Vecchio: delibera approvata senza opposizione in aula Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) TRIESTE -lasulla proposta di project financing per la riqualificazione delavanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa, ma inc'è solo la maggioranza. Tutti i consiglieri diescono infatti dall'per protesta dopo l'ennesima

Porto Vecchio : ecco gli emendamenti del centrodestra mai discussi in aula - TRIESTE - Crociere, Smart City, vantaggi per le nuove attività economiche che si insedieranno nel Porto Vecchio e parcheggi per chi in futuro vi lavorerà . Ecco alcuni dei temi presenti negli otto emendamenti del centrodestra alla delibera sulla proposta di project financing per la... (Triesteprima.it)

Porto Vecchio - sforati i tre giorni previsti : la discussione continua lunedì - Ore 20:30: La seduta si è conclusa alle 20:30, sono stati discussi 49 dei 53 emendamenti non giudicati inammissibili, i restanti 4 saranno affrontati in aula nella prossima seduta, convocata lunedì 14 ottobre alle ore 14. Sarà inoltre reso noto cosa succederà ai 122 emendamenti inizialmente... (Triesteprima.it)