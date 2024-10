Palermotoday.it - Politeama, liceale tenta il suicidio con un mix di psicofarmaci: salvata in strada dai poliziotti

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si accascia in pieno giorno in piazza Castelnuovo dopo avere ingeritoe vienein extremis dai. A lanciare l'allarme questo pomeriggio sono stati alcuni passanti. In tanti hanno notato distesa a terra, davanti al, unadi 15 anni che avrebbeto