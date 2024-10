Puntomagazine.it - Piazza Carità: sorpreso con dosi di droga. Un arresto della Polizia di Stato

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladiferma un uomo con precedenti a Montecalvario: trovato in possesso di cocaina e denaro contante Nella scorsa serata, personalediha tratto inun 59enne napoletano, con precedenti di, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le vie Simonelli, del Formale e Speranzella in direzione; quando, probabilmente alla vista degli operatori, quest’ultimo saltava in sella ad uno scooter elettrico nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo èinseguito e immediatamente raggiunto dove ètrovato in possesso di 12di cocaina e 50 euro in banconote di piccolo taglio.