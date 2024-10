Sbircialanotizia.it - Perché il Sistema Sanitario Nazionale non può più bastare: la sanità integrativa secondo ONWS

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilnon può dare tutto a tutti, sempre: il carico diventerebbe insostenibile, come in effetti già è adesso, tanto più in una società che invecchia. Ed è proprio qui che occorre cogliere l’opportunità non pienamente sfruttata dellae realizzare unmulti -pilastro. Parte da questo assunto Ivano Russo, presidente