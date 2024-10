Ilgiorno.it - Pensionata raggirata da un finto bancario. Derubata di 22mila euro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La telefonata non arrivava dalla banca, ma da un truffatore, abile a convincere la vittima, unadi 71 anni di Vigevano, a effettuare un bonifico da, spariti su un conto estero. L’impostore ha simulato di essere un operatore, incaricato di avvisare la donna che ignoti le stavano prosciugando i risparmi, allarmandola ma al tempo stesso tranquillizzandola che era ancora in tempo per salvare i soldi se li avesse trasferiti dal conto. Senza lasciarle il tempo di fare verifiche, le ha fornito le coordinate per il bonifico che la 71enne ha eseguito immediatamente. Dopo l’operazione iloperatore si è reso irreperibile e solo a quel punto la vittima ha contattato la banca scoprendo il raggiro. Ed è andata dai carabinieri a denunciare l’accaduto. Stefano Zanette