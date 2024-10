Lanazione.it - “Omicidio colposo”: quattro condanne per la morte dell’elettricista caduto da una scala

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Dopo ??????9 anni, sono arrivateper laYuri Galli: cadde da unamentre eseguiva un lavoro all'impianto elettrico in un punto vendita di una nota catena a Sesto Fiorentino per il 29enne di Montale (Pistoia), non ci fu nulla da fare. L’infortunio mortale avvenne il 31 maggio 2015. Oggi, oltre nove anni dopo, il tribunale di Firenze ha condannato per cooperazione ina 2 anni 6 mesi il dirigente del punto vendita e i tre titolari della ditta del quale l'elettricista era dipendente. Il giudice ha disposto anche il risarcimento a favore dei familiari della vittima, che sarà definito in sede civile.