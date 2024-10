Pisatoday.it - Oltre 700 visitatori a Palaia 'Borgo aperto' per le giornate Fai d'Autunno

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Affluenzale aspettative per la giornata d'dedicata, domenica 13 ottobre, dal Fondo per l'Ambiente Italiano di Pisa alla scoperta dell'intero paese di700 persone hanno passeggiato per le vie del, alla scoperta dei suoi tesori. In tanti hanno fatto anche una