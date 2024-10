Digital-news.it - Oltre 20 Canali All News Gratuiti su Tivùsat: informazione globale per 6 milioni di Italiani - Notizie, Recensioni e Palinsesti TV

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le emittenti allsulla piattaforma satellitare gratuita di Tivusat hanno superato i 20, disponibili in lingua originale. In Italia quasi seidi persone hanno accesso a un'che offre molteplici punti di vista. Sulla piattaforma satellitare partecipata Rai, Mediaset, Cairo Communication, Confindustria Radio TV e Aeranti-Corallo, oggi sono disponibili più di ventidi, 24 ore su 24 in lingua originale dai punti nevralgici del pianeta.Se l'attualità nazionale è garantita da Rai24 e TgCom24, l'internazionale in questi mesi focalizza l'attenzione soprattutto sui conflitti in Medio Oriente e Ucraina.In primo piano la ormai storica Al Jazeera (canale 71) diffusa in inglese e arabo, poi Freedom Tv (74) in lingua russa dall'Ucraina e TRT World (72), emittente diinternazionali in inglese della televisione pubblica turca.