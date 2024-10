Nuovo sbarco di migranti, 10 arrivano a Bologna (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYÈ stato anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking'. Come riferisce Ravenna Today, la nave con a bordo 47 migranti dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani, 15 ottobre.I migranti, una volta a terra, saranno trasportati con un Bolognatoday.it - Nuovo sbarco di migranti, 10 arrivano a Bologna Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYÈ stato anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking'. Come riferisce Ravenna Today, la nave con a bordo 47dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani, 15 ottobre.I, una volta a terra, saranno trasportati con un

Sbarca la nave Ocean Wiking : cinque migranti arriveranno a Parma - Arriveranno a Parma 5 dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave ong Ocean Wiking di Sos Mediterranee, che arriverà nel porto di Ravenna. L'arrivo è stato anticipato di alcune ore: dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani, 15 ottobre. Dopo le riunioni dei giorni scorsi si è... (Parmatoday.it)

Anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking' con 47 migranti a bordo - E' stato anticipato di alcune ore lo sbarco della nave ong Ocean Viking di Sos Mediterranee al porto di Ravenna. La nave con a bordo 47 migranti dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani. . . . Dopo le riunioni dei giorni scorsi si è determinato che lo sbarco avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia. (Ravennatoday.it)

47 migranti in arrivo sulla nave umanitaria : a bordo anche 7 minori senza genitori - Saranno 47, e non 43 come precedentemente comunicato, i migranti che martedì prossimo sbarcheranno al porto di Ravenna a bordo della nave ong Ocean Viking di Sos Mediterranee. Ieri pomeriggio in Prefettura si è svolta la prima riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese... (Ravennatoday.it)