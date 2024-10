"Non escludo licenziamenti", "Sconcertante". Tavares-Lega, nuove tensioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del top manager sul futuro della multinazionale allarmano la politica e i sindacati. Lega all'attacco: "Operazione verità attuale sui miliardi pubblici incassati da Stellantis" Ilgiornale.it - "Non escludo licenziamenti", "Sconcertante". Tavares-Lega, nuove tensioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del top manager sul futuro della multinazionale allarmano la politica e i sindacati.all'attacco: "Operazione verità attuale sui miliardi pubblici incassati da Stellantis"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lega - Vannacci : “Mia mozione al Congresso? Non lo escludo” - Che non abbia la tessera della Lega “non rappresenta un problema per Salvini, per Fedriga, per Zaia, non è un problema per il popolo della Lega. Nel congresso che ci sarà prossimamente, come sembra sia stato ventilato, lo vedremo”. Così il generale Roberto Vannacci al termine del raduno di Pontida. Ai cronisti che gli chiedeva se al Congresso presenterà una mozione Vannacci, l’eurodeputato ha ... (Lapresse.it)

Lega - Vannacci : "Mia mozione al Congresso? Non lo escludo" - Nel congresso che ci sarà prossimamente, come sembra sia stato ventilato, lo vedremo”. . Io oggi faccio parete della Lega in Europa e in Italia e continuo su questa strada”. Che non abbia la tessera della Lega “non rappresenta un problema per Salvini, per Fedriga, per Zaia, non è un problema per il popolo della Lega. (Liberoquotidiano.it)

Caso Pandoro e uova : legali non escludono interrogatorio Ferragni da pm - "Confido che verrà acclarata presto la mia innocenza", ha affermato attraverso i suoi legali. L'influencer rischia il processo. . brerebbe che la linea difensiva di Ferragni stia considerando un suo colloquio personale con gli inquirenti, nel tentativo di portare l'inchiesta all'archiviazione L'articolo. (Ildifforme.it)