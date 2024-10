Negozi del centro commerciale nel mirino: un furto a segno e uno sventato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un colpo andato a buon fine e una commessa ferita mentre cercava di fermare il ladro durante un altro tentato furto. Questo il bilancio della giornata di domenica 13 ottobre in un noto centro commerciale, alle porte della città di Udine. I due episodi sono accaduti al centro commerciale Città Udinetoday.it - Negozi del centro commerciale nel mirino: un furto a segno e uno sventato Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un colpo andato a buon fine e una commessa ferita mentre cercava di fermare il ladro durante un altro tentato. Questo il bilancio della giornata di domenica 13 ottobre in un noto, alle porte della città di Udine. I due episodi sono accaduti alCittÃ

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ruba nel centro commerciale a Milano utilizzando una “borsetta magica” che elude i controlli : arrestata - Nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre, una donna è stata arrestata per aver rubato nel centro commerciale Rinascente di Milano con l'ausilio di una "borsetta magica" in grado di eludere i controlli di sicurezza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il parcheggio di fronte al centro commerciale di Afragola usato per corse clandestine : interviene il prefetto - . Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo sul territorio al fine di individuare gli autori delle corse clandestine di auto nel parcheggio del centro commerciale 'Le porte di Napoli' ad Afragola, fenomeno "deprecabile" e che causa "pericolo di. (Napolitoday.it)

Invece che a scuola erano in giro al centro commerciale - 'ramanzina' dei Carabinieri. Una denuncia per spaccio - Occhi vigili dei Carabinieri di Cesena che hanno 'pizzicato' tre ragazzi che erano in giro al centro commerciale invece che a scuola, si sono presi una 'ramanzina' dai militari dell'Arma e sono stati riaffidati ai genitori. Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei... (Cesenatoday.it)