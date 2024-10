Nations League 2024/25: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Uefa Nations League 2024/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito il tabellone dei quarti di finale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ile glideididella Uefa/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno aidicon gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gliverranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito ildeidi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Belgio-Francia : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali Belgio: in attesa Francia: in attesa The post Formazioni ufficiali Belgio-Francia: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Belgio-Francia, match del girone 2 di Lega A, in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 14 ottobre, a Bruxelles. (Sportface.it)

Nations League - LIVE dalle 18 : si parte con Georgia-Albania. Stasera occhi su Belgio-Francia e Germania-Olanda - Non solo l`Italia questa sera in Nations League. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-Albania (Gruppo 1 della... (Calciomercato.com)

Regolamento Nations League 2024/2025 : ecco come funziona - Ed è questa una grande novità rispetto alla precedente edizione, in cui soltanto le prime di Lega A volavano in semifinale. Dalla Lega C, analogamente, salgono in B le prime classificate. Le due peggiori quarte della Lega C retrocedono in Lega D e verranno sostituite dalle vincitrici dei due gironi della Lega D. (Sportface.it)