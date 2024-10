Lapresse.it - Nashville, sparatoria vicino all’università: la polizia sulla scena del crimine

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dideldove è scoppiata latra la folla per le celebrazioni dell’homecoming della Tennessee State University, causando la morte di una persona e il ferimento di altre nove. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la folla si stava disperdendo quando due gruppial campus hanno iniziato a sparare. I bossoli trovati indicano che ci sono stati scambi di colpi da un lato all’altro della strada. La partita di football si stava svolgendo in un’altra parte della città al momento della. Tra i feriti ci sono due dodicenni e un quattordicenne, tutti con ferite non critiche. Laha affermato che almeno alcuni dei feriti sembrano essere stati coinvolti nello scambio di colpi.