Morte Rebellin, il camionista tedesco condannato a 4 anni di carcere in primo grado (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 30 novembre 2022 moriva Davide Rebellin, ex campione di ciclismo, travolto e ucciso dall'incauta manovra del camionista tedesco Wolfgang Reike. Oggi, 14 ottobre 2024 il tribunale di Vicenza lo ha condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dopo aver respinto due tentativi di patteggiamento. Il pm chiedeva 5 anni. Fanpage.it - Morte Rebellin, il camionista tedesco condannato a 4 anni di carcere in primo grado Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 30 novembre 2022 moriva Davide, ex campione di ciclismo, travolto e ucciso dall'incauta manovra delWolfgang Reike. Oggi, 14 ottobre 2024 il tribunale di Vicenza lo haina 4di reclusione dopo aver respinto due tentativi di patteggiamento. Il pm chiedeva 5

