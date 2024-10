Milano arriva TLB | il kebab di qualità a due passi dal Duomo

Leggi tutta la notizia su Citypescara.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Patatine gratis all’inaugurazione sabato 19 ottobre alle ore 12 in via Dei Piatti 4 Ildinel cuore di. Sabato 19 ottobre alle ore 12 via Dei Piatti 4 ad angolo con via Torino, a duedal, TLB taglierà il nastro per inaugurare il suo primo store in città. Un format take away nato con l’obiettivo di valorizzare il tipico piatto mediorientale, fondendo diverse culture culinarie con accostamenti di ingredienti di primissima