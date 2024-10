Migranti, Mattarella: sforzo per integrazione invera valori Costituzione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Dall’integrazione degli italiani che dal Sud arrivavano a Milano, a quella dei Migranti dell’Est Europa e degli altri continenti. È la storia del Centro Orientamento Immigrati della Fondazione Franco Verga, cui oggi rende visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ringraziando per “il lavoro per la Repubblica” svolto da chi si impegna per l’integrazione, così “inverando gli obiettivi di solidarietà della Costituzione”. Un lavoro che a Milano prosegue: “Si deve essere davvero lieti di constatare che ‘la fabbrica dei milanesi’ non è ferma. L’impegno per la coesione sociale, l’accoglienza, il progresso, l’integrazione, il divenire della cittadinanza, è attività permanente”. “La storia italiana – ha ricordato il capo dello Stato – è fatta di emigrazione e di immigrazione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Dall’degli italiani che dal Sud arrivavano a Milano, a quella deidell’Est Europa e degli altri continenti. È la storia del Centro Orientamento Immigrati della Fondazione Franco Verga, cui oggi rende visita il presidente della Repubblica Sergio, ringraziando per “il lavoro per la Repubblica” svolto da chi si impegna per l’, così “ndo gli obiettivi di solidarietà della”. Un lavoro che a Milano prosegue: “Si deve essere davvero lieti di constatare che ‘la fabbrica dei milanesi’ non è ferma. L’impegno per la coesione sociale, l’accoglienza, il progresso, l’, il divenire della cittadinanza, è attività permanente”. “La storia italiana – ha ricordato il capo dello Stato – è fatta di emigrazione e di immigrazione.

