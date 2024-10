Migranti, Mattarella: "Insegnare lingua e cultura per costruire la cittadinanza" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intervenuto alla Fondazione Ambrosianeum, il capo dello Stato ha reso omaggio a Milano: "Ha un grande cuore" Ilgiornale.it - Migranti, Mattarella: "Insegnare lingua e cultura per costruire la cittadinanza" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intervenuto alla Fondazione Ambrosianeum, il capo dello Stato ha reso omaggio a Milano: "Ha un grande cuore"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Mattarella : sforzo per integrazione invera valori Costituzione - Gli immigrati, nel capoluogo lombardo – ha sottolineato Mattarella – hanno contribuito a farne la storia. ‘Nuovi sguardi, altre voci’, li avete chiamati. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all’estero. Non vengono più dal Mezzogiorno d’Italia ma da più lontano, da Paesi europei come l’Ucraina, aggredita da una guerra insensata, dai Balcani. (Ildenaro.it)

Migranti - Mattarella : ‘il mondo sta cambiando - non si torna indietro’ - Il fenomeno dell’immigrazione sempre più diffuso e massiccio disorienta i cittadini ma per rassicurarli non si possono dare risposte facili e ingannevoli, come fa una certa destra estrema, occorre governarlo con ingressi regolari. E’ il ragionamento fatto da Sergio Mattarella, a Berlino in visita di Stato, per rispondere alla domanda di una cronista tedesca che. (Imolaoggi.it)

Kyiv - migranti - banche. Tre grandi trollate europeiste di Mattarella - C’è troll e troll. Ieri mattina, Sergio Mattarella ha incontrato il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nell’ambito della sua prima visita di stato in Germania, e nel cor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)