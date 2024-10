Messinatoday.it - Meteo, venerdì il ritorno dei temporali

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Count-down attivato per l’arrivo della pioggia in Sicilia, ma prima ancora un altro paio di giorni caratterizzati da clima caldo e secco su tutte le province per la persistenza dell’anticiclone sub-tropicale. Le previsioni di Gaetano Genovese per 3b.com dicono che nell'isola da giovedì