Lapresse.it - Medioriente, Zingaretti: “Netanyahu sta diventando problema anche per Israele”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano “stail principaleper la sicurezza dello stato di”. Così l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola, rispondendo alle domande dei cronisti sulla situazione in, a margine di un convegno del partito in Senato su una legge di bilancio alternativa. “Siamo in presenza di un estremismo di destra che usa la tragedia dell’orribile attentato di Hamas del 7 ottobre per attuare un altro disegno: cancellare dalle possibilità l’ipotesi di avere due popoli e due Stati”, spiega l’ex segretario del PD: “Non è in alcun modo in discussione il sacrosanto diritto didi vivere in pace e sicurezza” ma “la denuncia è che chi lo sta mettendo a rischio, oltre al terrorismo internazionale che va combattuto e condannato, è una politica estremista e di destra di”.