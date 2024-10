Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di "Fake news". Secondo il quotidiano svedese, Mbappé è considerato "ragionevolmente sospetto" in questa indagine, il livello di sospetto più basso L'articolo Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google news Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giocatore francese Yliansarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "e violenza sessuale", secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di "". Secondo il quotidiano svedese,è considerato "ragionevolmente sospetto" in questa indagine, il livello di sospetto più basso L'articolodiin: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su GoogleNessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - “Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro propagazione è inaccettabile”. “Per porre fine a questa metodica distruzione dell’immagine saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ristabilire la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolto nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappé soffre ripetutamente”, avverte ancora. (Ildenaro.it)

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - “Oggi una nuova voce diffamatoria comincia a infiammare il web da parte del media svedese Aftonbladet”, spiega in un comunicato stampa inviato all’Afp. it: Notizie dallo Sport Italiano. . Incolpato indirettamente dal giocatore nel suo tweet, il Paris SG preferisce “ignorarlo e mantenere la sua classe e dignità”, ha detto all’Afp una fonte vicina al club. (Seriea24.it)

Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia : “Fake news” - (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di "fake news". Secondo il quotidiano svedese, Mbappé è considerato "ragionevolmente sospetto" in questa indagine, il livello di sospetto più basso […]. (Periodicodaily.com)