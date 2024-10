Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia | Fake news

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giocatore francese Yliansarebbe oggetto di un’indagine della polizia svedese per “e violenza sessuale”, secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di “”. Secondo il quotidiano svedese,è considerato “ragionevolmente sospetto” in questa indagine, il livello di sospetto più basso previsto dalla legislazione svedese. Alla domanda se fossero a conoscenza di una denuncia contro, dall’entourage del giocatore hanno risposto “no” all’Afp. Lunedì scorso un articolo era apparso su un altro quotidiano svedese, Aftonbladet, che scriveva dell’apertura di un’indagine per, senza menzionare la persona presa di mira.