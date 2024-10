Ilgiorno.it - Mattarella a Milano: l’omaggio ai piccoli martiri di Gorla

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato in Fiera aall’International Astronautical Congress, che si tiene in città fino al 18 ottobre prossimo. Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia. ANel corso della giornata, il Presidente della Repubblica parteciperà ad altri due appuntamenti a, in mattinata è atteso al monumento in memoria deidiè atteso in piazza, a, per deporre una corona di fiori al monumento eretto per celebrare la strage dei 184 bambini, tra i 5 e gli 11 anni, (più 14 maestre e 4 bidelli) della scuola Francesco Crispi, avvenuta il 20 ottobre del 1944. Strage di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.