Ilfattoquotidiano.it - Massimo Galli e la condanna per il concorso “truccato”, i giudici: “Né turbativa, né abuso sono configurabili”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Néd’asta, néd’ufficio (reato abrogato). Ma durante il processo è stata “raggiunta piena prova” che il professor, l’infettivologo che fu in prima linea durante la pandemia di Covid ed ex primario dell’ospedale Sacco, ora in pensione, “abbia turbato () la procedura di selezione per un posto di professore universitario di seconda fascia” favorendo il suo allievo Fabio Riva, ma in base alla giurisprudenza noni due reati. Ciqueste riflessioni alla base della motivazione, come riporta l’Ansa, della sentenza con cui il Tribunale di Milano lo scorso 16 luglio, hatoa un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione, solo per falso, mentre l’ha assolto dall’accusa di turbata libertà degli incanti assieme a Riva, con la formula “perché il fatto non sussiste”.