Marijuana in pacco diretto in Francia, sequestro da 550mila euro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) NAPOLI – I Finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e oltre 50 kg diessiccata, nella disponibilità di un soggetto italiano denunciato all’A.G. per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno intercettato unsospetto, giacente presso un centro di spedizioni dell’hinterland partenopeo ein. Al suo interno sono stati rinvenuti circa 7 kg. di infiorescenze di canapa indiana, confezionati in sacchetti di cellophane, pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato neropeo.