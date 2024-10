Liberoquotidiano.it - Manovra: Nevi (Fi), 'lavoriamo e discutiamo, è lavoro collegiale'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Il ministro Giorgetti ha escluso la tassa sugli extraprofitti, che per noi è una cosa bolscevica, come ha detto giustamente ieri Antonio Tajani”. Così Raffaele, portavoce di Forza Italia, intervenendo a 'Specchio dei tempi', su Rainews 24. “Le tasse –ha proseguito- provocano delle conseguenze che a cascata vanno a colpire i più deboli: la banca, nel momento in cui ha una tassazione più alta, aumenta il costo del conto corrente, o sceglie di non erogare mutui magari alle imprese più in difficoltà. Dobbiamo invece fare il contrario: affrontare i problemi insieme e fare in modo che le banche, soprattutto quelle piccole, continuino a partecipare alla crescita economica di questo Paese. Stiamo ragionando e discutendo sulla, come ha ribadito anche il nostro segretario nazionale, è un".