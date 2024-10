Manovra, Giorgetti si confronta con le banche: entrate soprattutto da tagli (Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista del Consiglio dei ministri di martedì sulla legge di Bilancio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta lavorando al ministero con gli uffici competenti per la definizione della Manovra. Secondo quanto riportano fonti del Mef, è in corso un confronto, che andrà avanti a oltranza, con le banche. Le fonti confermano che in Manovra ci saranno gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli, e le entrate arriveranno soprattutto da tagli e razionalizzazione delle spese. Si conferma, inoltre, che non ci sarà nessun aumento di tasse per persone e aziende. Lapresse.it - Manovra, Giorgetti si confronta con le banche: entrate soprattutto da tagli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista del Consiglio dei ministri di martedì sulla legge di Bilancio, il ministro dell’Economia Giancarlosta lavorando al ministero con gli uffici competenti per la definizione della. Secondo quanto riportano fonti del Mef, è in corso un confronto, che andrà avanti a oltranza, con le. Le fonti confermano che inci saranno gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli, e learriverannodae razionalizzazione delle spese. Si conferma, inoltre, che non ci sarà nessun aumento di tasse per persone e aziende.

