MagicLand | l’unico parco italiano a celebrare il Dia de los Muertos

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un Viaggio Tra Culture: Celebra la Vita con il Día de los, la capitale del divertimento, si conferma un punto di riferimento per vivere esperienze uniche e indimenticabili. Quest’anno, oltre ai classici brividi di Halloween, iloffre la straordinaria opportunità di immergersi in una cultura affascinante e colorata: il Día de los. In collaborazione con l’Ambasciata del Messico,questa antica tradizione, proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un’iniziativa che va oltre il semplice divertimento, proponendo un viaggio alla scoperta di una cultura millenaria e delle sue usanze più profonde.