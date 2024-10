Lutto a Novara, addio alla pediatra Paola Pessino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lutto a Novara per la morte della dottoressa Paola Pessino.La 58enne si è spenta il 9 ottobre all'ospedale Maggiore di Novara a causa di una malattia. Il medico era molto nota in città per la sua professione di pediatra, che esercitava da diversi con alcune colleghe nello studio Arcobaleno di Novaratoday.it - Lutto a Novara, addio alla pediatra Paola Pessino Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per la morte della dottoressa.La 58enne si è spenta il 9 ottobre all'ospedale Maggiore dia causa di una malattia. Il medico era molto nota in città per la sua professione di, che esercitava da diversi con alcune colleghe nello studio Arcobaleno di

Lutto a Novara : è morto Don Franco Ghirardi - per 46 anni parroco di Veveri - Lutto a Veveri per la morte di Don Franco Ghirardi. Don Franco aveva 90 anni, 46 dei quali passati nella parrocchia di San Maiolo come parroco. Il sacerdote era nato in provincia di Parma nel 1934 ed era stato ordinato nel 1959. Dopo un incarico a Galliate e uno a Borgosesia, nel 1974 era... (Novaratoday.it)

Novara - lutto nel club : si è spento a causa di un malore il direttore sportivo Christian Argurio - Novara, lutto nel club: si è spento a causa di un malore il direttore sportivo Christian Argurio. Ecco la nota del club piemontese: Il Novara […]. La nota del club piemontese sui social Lutto nel mondo del calcio, il Novara piange il proprio direttore sportivo Christian Argurio, scomparso oggi all’età di 52 anni dopo un malore. (Calcionews24.com)