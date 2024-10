Amica.it - Luciano Ligabue, in tour c’è anche il figlio Lenny: «L’emozione più grande»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (askanews) – In spazi intimi, nei palazzetti e nell’enormità di Campovolo,mette sempre tutto se stesso nei live. Fino al 27 novembre sarà insempre con una scaletta diversa nei teatri ma con una novità per lui davvero importante. «L’emozione più forte, ovviamente, è quella di suonare con mio. Per molti veniva visto come un azzardo, invece sapevo benissimo che, in un’epoca di “familismo”, potevo contare su un “familismo meritocratico”, perché so quantosia bravo alla batteria (lui ha inciso tutte le tracce di Dedicato a noi). Abbiamo fatto una prova generale che mi ha confermato tutto questo: è stato capace di padroneggiare un’emozione che avevalui, gestendo benissimo le dinamiche sulla batteria, che era la preoccupazione più grossa. Adesso non vedo l’ora di rivivere questa emozione, magaricon un po’ meno di ansia, nei concerti a venire.