Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 1297 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 129,7 punti (Di lunedì 14 ottobre 2024) apre in rialzo a 129,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 129,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco scende di 0,5 punti al 2,26%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 129,7 punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)ina 129,7il differenziale tra Btp italiani edecennali, contro i 129,3segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco scende di 0,5al 2,26%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 129 - 7 punti - Apre in rialzo a 129,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 129,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco scende di 0,5 punti al 2,26%. (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 129 - 3 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 129,3 punti, in rialzo rispetto ai 127,6 della chiusura di ieri. Salgono anche i rendimenti con il decennale italiano al 3,55%. (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 129 - 3 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude a 129,3 punti, in rialzo rispetto ai 127,6 della chiusura di ieri. Salgono anche i rendimenti con il decennale italiano al 3,55%. (Quotidiano.net)