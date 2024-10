LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: servono punti contro il qualificato svizzero (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc Andrea Huesler. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione 2024, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato di LIVEllo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato all’esordio Dusan Lajovic. In caso di vittoria ci sarebbe poi Casper Ruud, in disperata ricerca di punti per un posto alle Finals. La “tripletta” Stoccolma-Vienna-Parigi sarà molto importante per la conclusione dell’anno di Sonego, che non era certo partito alla grande, ma che il torinese ha saputo raddrizzare. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: servono punti contro il qualificato svizzero Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Marc Andrea. Si apre una nuova parentesi di stagione, l’ultima del circuito ATP nella stagione, quella sul cemento indoor. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisceun giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato dillo. Nel 2023 l’azzurro si arrese a Pavel Kotov, dopo aver superato all’esordio Dusan Lajovic. In caso di vittoria ci sarebbe poi Casper Ruud, in disperata ricerca diper un posto alle Finals. La “tripletta”-Vienna-Parigi sarà molto importante per la conclusione dell’anno di, che non era certo partito alla grande, ma che il torinese ha saputo raddrizzare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero - Buon divertimento a tutti! . A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. Soltanto una leggera ma ininfluente sbavatura in strambata in gara-2, poi sono arrivate pennellate di tecnica e tattica disegnate dai timonieri Nathan Outteridge e Peter Burling. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Darderi - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : derby italiano al primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . 00, ed il secondo della sessione serale dopo Griekspoor-Kotov. Brillante protagonista del girone di Coppa Davis vinto dagli azzurri a Bologna, Matteo si è poi fermato a ... (Oasport.it)

LIVE Sonego-Huesler - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il qualificato svizzero come primo ostacolo - Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc-Andrea Huesler. La “tripletta” Stoccolma-Vienna-Parigi sarà molto importante per la conclusione dell’anno di Sonego, che non era certo partito alla grande, ma che il torinese ha saputo raddrizzare. (Oasport.it)