LIVE – Sonego-Huesler 7-61 2-2 primo turno Atp Stoccolma 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il torinese deve subito rialzare la testa dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con un best ranking di numero 47 raggiunto nel febbraio del 2023. I due hanno già incrociato le loro racchette all’inizio dello scorso anno in occasione dei sedicesimi dell’ATP 500 di Dubai, conche riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.