LIVE – Sonego-Huesler 5-5, primo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Huesler, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). Il torinese deve subito rialzare la testa dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con un best ranking di numero 47 raggiunto nel febbraio del 2023. I due hanno già incrociato le loro racchette all’inizio dello scorso anno in occasione dei sedicesimi dell’ATP 500 di Dubai, con Sonego che riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il torinese deve subito rialzare la testa dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con un best ranking di numero 47 raggiunto nel febbraio del 2023. I due hanno già incrociato le loro racchette all’inizio dello scorso anno in occasione dei sedicesimi dell’ATP 500 di Dubai, conche riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Huesler 4-3 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 1° set - 15-0 Servizio e attacco di dritto Huesler. Nel torneo più a nord Europa tra quelli in programma questa settimana, il torinese esordisce contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e dal passato di livello. A-40 Altra prima da destra, altro punto Huesler. 15-0 Ace (1°)! Lorenzo Sonego al servizio 15:45 L’azzurro non vince un match dalla finale di Winston-Salem contro Michelsen. (Oasport.it)

LIVE – Sonego-Huesler 4-3 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Ad attendere il vincitore agli ottavi di finale c’è già il norvegese Casper Ruud, seconda forza del seeding e beneficiario di un bye al debutto. Sportface. PRIMO SET – Si parte con Sonego al servizio. Il live e la diretta testuale di Sonego-Huesler, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). (Sportface.it)

LIVE Sonego-Huesler 2-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : inizio senza palle break - 1-1 Prima vincente. 15-15 In rete il rovescio di Huesler. 15:34 Tra i due c’è un unico precedente, giocato sul cemento outdoor di Dubai nel 2023. 15-0 Non risponde di dritto Sonego. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc-Andrea Huesler. (Oasport.it)