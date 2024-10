LIVE – Sonego-Huesler 4-3, primo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Huesler, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). Il torinese deve subito rialzare la testa dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con un best ranking di numero 47 raggiunto nel febbraio del 2023. I due hanno già incrociato le loro racchette all’inizio dello scorso anno in occasione dei sedicesimi dell’ATP 500 di Dubai, con Sonego che riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il torinese deve subito rialzare la testa dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio. Davanti a lui trova il qualificato svizzero, giocatore mancino classificato ben oltre i primi cento del mondo ma con un best ranking di numero 47 raggiunto nel febbraio del 2023. I due hanno già incrociato le loro racchette all’inizio dello scorso anno in occasione dei sedicesimi dell’ATP 500 di Dubai, conche riuscì a spuntarla in due set abbastanza tirati. Anche in questa circostanza sarà l’azzurro a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

LIVE Sonego-Huesler 2-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : inizio senza palle break - 15:29 Chiude Dominic Stricker e approda al 2° turno, ora il match tra Lorenzo Sonego e Marc-A. Lo svizzero è un bellissimo prospetto, ma ha avuto vari infortuni quest’anno che ne hanno limitato l’attività. 14:35 Siamo al 3° set. 2-1 A zero Sonego! 40-0 Servizio al corpo e dritto fulminante! 30-0 Appena largo il lungoriga di rovescio di Huesler. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Huesler 1-0 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : iniziato il match - Poi 4 sconfitte di fila. 6-2). Ancora qualche minuto di pazienza per Sonego! 13:40 Il redivivo Dominic Stricker si impone nel 1° set contro Alex Kovacevic per 6 giochi a 4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Marc-Andrea Huesler. (Oasport.it)