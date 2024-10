LIVE – Portogallo-Italia, Elite League 2024/2025 (DIRETTA) (Di lunedì 14 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Portogallo-Italia, match previsto a Coimbra valevole per la quarta giornata della Elite League 2024/2025. Gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi, dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l’Inghilterra, vogliono provare a riscattarsi in questo appuntamento per smuovere la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 14 ottobre alle ore 18:00. Sportface.it seguirà l’evento in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 Portogallo-Italia ore 18:00 LIVE – Portogallo-Italia, Elite League 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Latestuale di, match previsto a Coimbra valevole per la quarta giornata della. Gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi, dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l’Inghilterra, vogliono provare a riscattarsi in questo appuntamento per smuovere la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 14 ottobre alle ore 18:00. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 18:00) SportFace.

Portogallo-Italia oggi in tv : data - orario e diretta streaming - Elite League 2024/2025 - Portogallo-Italia, come seguire il match La Nazionale lusitana, dal suo canto, arriva dalle due vittorie consecutive ottenute contro Polonia e Turchia e vuole assolutamente dare seguito ai suoi risultati per mettere nel mirino il primo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 14 ottobre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Vivo Azzurro TV. (Sportface.it)

Hockey pista - Italia sei di bronzo ai Mondiali 2024! Portogallo battuto 3-2 - Gli azzurri sono di bronzo tornando sul podio di un Campionato del Mondo 21 anni dopo l’ultima volta. Sembra tutto fatto per andare al riposo in equilibrio: a 40 secondi dal riposo però, Davide Gavioli non è d’accordo con questo postulato. Banini, ancora lui, si trova in un batti e ribatti sulla linea di porta portoghese, senza però riuscire a segnare. (Oasport.it)

Hockey pista - l’Italia sei di bronzo ai Mondiali 2024! Portogallo battuto 3-2 - Banini, ancora lui, si trova in un batti e ribatti sulla linea di porta portoghese, senza però riuscire a segnare. Il Portogallo avrebbe la chance di pareggiare immediatamente con uno tiro diretto, ma Helder Nunes si fa ipnotizzare da Zampoli, poi però a meno di sei minuti dalla fine del primo tempo i lusitani trovano il punto dell’1-1 con Goncalo Alves, questa volta freddissimo nello sfruttare ... (Oasport.it)