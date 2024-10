Oasport.it - L’Italia svela i piloti presenti ai FIA Motorsport Games 2024

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)sarà nuovamente una delle nazioni protagoniste dei FIA Motorpsort, i ‘Giochi Olimpici’ del mondo dei motori che svolgeranno a Valencia in Spagna la loro terza edizione a due anni di distanza dall’ultima. Nessuna nazione ha vinto più medaglie d’oro della nostra nella storia di questa manifestazione che nel 2019 si tenne per la prima volta a Roma in quel di Vallelunga. Successivamente l’evento si è ampliato nel 2022 con una serie di sfide presso il tracciato del Paul Ricard. Andrea Zivian e Nicola Arena, campioni in carica nel Historic Rally, difenderanno la loro vittoria e inseguiranno il successo anche nell’Historic Rally Gravel e nell’Historic Rally Tarmac. Non ci sarà, invece, Andrea Kimi Antonelli, futuro volto di Mercedes per il Mondiale di F1 che dominò la scena nel 2022 nella competizione riservata alle monoposto di F4.