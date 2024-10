Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. Aste benefiche nella sfida casalinga

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tornano ledi Empoli for Charity Onlus. In occasione della prossimacontro il Napoli di domenica 20 ottobre alle 12.30 al Cllani-Computer Gross Arena, infatti, ogni tifoso azzurro potrà vivere un’esperienza unica, partecipando a una delle duesu Memorabid. La prima permetterà ad un bambino di scendere in campo insieme ai calciatori, entrando sul terreno di gioco, prima dell’inizio della gara, tenendo per mano uno tra i calciatori titolari. Oltre a questo, il bambino e l’accompagnatore, potranno prendere parte allo Walk About del Cllani-Computer Gross Arena, per poi accomodarsi in Poltrona, potendo inoltre accedere all’esclusiva Field Lounge. La seconda metterà in palio due biglietti di Poltrona per assistere alla gara, oltre allo Walk About e all’esclusiva Field Lounge.