Milanotoday.it - L’ex broker indagato per truffa e il nuovo negozio degli ultrà della Nord

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un contratto di affitto che salta. Un affare che non va in porto nel giro di 24 ore. Motivo: uno dei soci, quello che avrebbe dovuto metterci nome e firma, è “venuto a mancare” e la trattativa non può andare avanti. Quel socio è Antonio Bellocco, ucciso a coltellate il 4 settembre scorso davanti