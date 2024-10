Cataniatoday.it - Letto e gustato: degustazioni letterario-gastronomiche di Annamaria Zizza

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Avete mai provato l’irrefrenabile desiderio di gustare le leccornie descritte in un libro che state leggendo? Ecco, è proprio quello che faremo a Villa Ardizzone sabato 19 ottobre, alle ore 17.30, per la rassegna “”, in collaborazione con Sicilia Gaia e Mondadori Bookstore Piazza