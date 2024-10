Monzatoday.it - Leonora Barbieri e il fidanzato muoiono in un incidente in moto ai Caraibi

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Ci mancherai sorella nostra. Oggi non è tempo per le parole ma solo per il dolore”. Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook della CalabashCrew all’indomani della notizia della morte prematura di, storica componente del gruppo.Il terribile schianto, 36